Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

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antonivs3 написав:... про доллар не смешите- 63коп он был только в сводке Правды и Известий. но 99% он был в принципе не интересен...
Позволю себе НЕ согласиться: ВЕСЬ импорт учитывался в валюте соотв. категории (СКВ, "квази СКВ" (типа индийской рупии) И переводного рубля для соц. стран) И в рублях ПО ОФИЦ. курсу на т.н. "счетах покрытия"! Получив от завода в подарок японский видеомагнитофон ценой 220 баксов мне нужно было внести на счет завода т.н. сумму валютного покрытия по фоиц. кусу, ок. 150 рублей (всего!). А продав его на барахолке - жить на выручку несколько месяцев! Примерно то же было и по товару из "березок".
спасибо за познавательную инфу, но возник вопрос- а как это японский(!) видак (других еще не было), в 80х (!) стоил $220, когда в 90х приличный околояпонский стоил 300-350 долларов (с монозвуком, но не пишущий в/плейер)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3 написав:но возник вопрос- а как это японский(!) видак (других еще не было), в 80х (!) стоил $220, когда в 90х приличный околояпонский стоил 300-350 долларов (с монозвуком, но не пишущий в/плейер)
Каких 350? Я в 1997 году купил четырехголовочный магнитофон TOSHIBA с автоматическим таймшифтом для вырезки рекламы за 280 у.е. в магазине на Шота Руставели.
Luk_v вы купили за 280, а не за 300? и что это кардинально меняет? можно было купить и за 400 панас, 450 сони, 600 грюндиг. а за 240 фунай-супру-орион-голдстар. за 600+ начинались SVHS, но их брали только кабельщики и 3-4 любителя на киев, настолько багатых, что им было западло подключать камеры панасоник МS5/M9500 напрямую к 37" мицубиши. а я примерно в то же время в магазине "хай-фай" в Бессарабке собирался купить СД-вокмен kenwood за $100. представляете, сколько такой стоил бы на 10 лет раньше, в 80х?
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 20:00, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Luk_v а при чем тут ваша тошиба за 280? может вы вообще в цифре ошиблись, забыли, или я. я не вам писал и вообще смысл в основном не про 280,300 или 350 в 90х, а в сомнениях в $220 в 80е. хотя я не уверен, в тогдашнем курсе доллар/иена. потому и уточнил у человека. и еще, хотя вы и удалили- обычно стереоаппараты именовали 6головочными, а не 4х. может у вас стереоплейер вообще был?
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!