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Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 03:19
Монеты - это ещё ничего! Вот как бы купюры не стали выдавать рулонами...
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cisukr
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Додано: Сер 14 бер, 2018 07:33
EKO написав: antonivs3 написав: Obval_Defoltovich написав:
Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР
но ведь так и есть: МНС в не самом бедном НИИ зарабатывает 11тыс, при СССР получал бы 110руб, на которые правда купить можно было намного больше.
Ага. Помним, докторская по 2,30, любительская по 2,90, водка "Пшеничная" 3,62. Только сначала, квест конца 80-х - начала 90-х: - найди где это все есть
Садишься в электричку и гайда в столицу за "шоппингом"
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BIGor
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