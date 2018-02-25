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Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 03:19
Монеты - это ещё ничего! Вот как бы купюры не стали выдавать рулонами...
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cisukr
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Додано: Сер 14 бер, 2018 07:33
EKO написав: antonivs3 написав: Obval_Defoltovich написав:
Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР
но ведь так и есть: МНС в не самом бедном НИИ зарабатывает 11тыс, при СССР получал бы 110руб, на которые правда купить можно было намного больше.
Ага. Помним, докторская по 2,30, любительская по 2,90, водка "Пшеничная" 3,62. Только сначала, квест конца 80-х - начала 90-х: - найди где это все есть
Садишься в электричку и гайда в столицу за "шоппингом"
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BIGor
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:22
Попаданец написав:
Пол-литрами считать надо, пол-литрами и сравнивать.
На счёт замены, тут как сделают, если 1-2-5 грн. сделают размером как 1-2 коп, то ничего. А если как металлическая гривна и больше, например десятку сделают как рубль в СССР, то нафик это нужно, тяжесть в кармане таскать.
По информации: 2 грн. - чуть меньше нынешних 25 к., а 5 и 10, соотв. - чуть меньше И чуть больше нынешних 50 к.
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Миша-клиент
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:29
antonivs3 написав:Luk_v
а при чем тут ваша тошиба за 280? может вы вообще в цифре ошиблись, забыли, или я.
я не вам
писал и вообще смысл в основном не про 280,300 или 350 в 90х, а в сомнениях в $220 в 80е.
хотя я не уверен, в тогдашнем курсе доллар/иена. потому и уточнил у человека.
и еще, хотя вы и удалили- обычно стереоаппараты именовали 6головочными, а не 4х. может у вас стереоплейер вообще был?
Я же написал О ПРЕМИИ: премировали закупленным по импорту "ширпотребом" "по себестоимости". Но с учетом бух. учета тех времен - не совсем "бесплатно". Для предприятия - БЕСПРИБЫЛЬНАЯ операция (оно НЕ имело права торговать ширпотребом), а вот распределять импортный ширпотреб среди труд.коллектива - разрешалось! И еще, речь шла о пишущем в/плеере, как-то так он в те времена назывался...
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