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Renault представив бюджетний
електромобіль із запасом...

Renault представив бюджетний електромобіль із запасом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:52

Renault представив бюджетний електромобіль із запасом...

Пропонуємо до обговорення:
Renault представив оновлений електромобіль Renault Zoe R110, який буде продаватися як модель 2018 року. Його презентація відбулася на Женевському автосалоні.

Дивися повний текст Renault представив бюджетний електромобіль із запасом ходу 300 км (фото).
R2
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Ціна питання?
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Симпатично. Интересно, у нас когда-то будут государственные программы, стимулирующие переход на электромобили, как во многих странах ЕС?
Natt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:24

  Natt написав:Симпатично. Интересно, у нас когда-то будут государственные программы, стимулирующие переход на электромобили, как во многих странах ЕС?


А как быть тогда с контрабандой нефтепродуктов? Пацаны без заработка останутся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:35

Natt
У вас это где? В Украине на данный момент беспошлинный ввоз электромобилей и НДС 0%.
Rick
 
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