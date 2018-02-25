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Renault представив бюджетний електромобіль із запасом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 08:52
Пропонуємо до обговорення:
Renault представив оновлений електромобіль Renault Zoe R110, який буде продаватися як модель 2018 року. Його презентація відбулася на Женевському автосалоні.
Дивися повний текст Renault представив бюджетний електромобіль із запасом ходу 300 км (фото)
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Додано: Вів 13 бер, 2018 08:52
Ціна питання?
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w1961
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Додано: Вів 13 бер, 2018 09:25
Симпатично. Интересно, у нас когда-то будут государственные программы, стимулирующие переход на электромобили, как во многих странах ЕС?
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Natt
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:24
Natt написав:
Симпатично. Интересно, у нас когда-то будут государственные программы, стимулирующие переход на электромобили, как во многих странах ЕС?
А как быть тогда с контрабандой нефтепродуктов? Пацаны без заработка останутся.
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Ratatui
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:35
Natt
У вас это где? В Украине на данный момент беспошлинный ввоз электромобилей и НДС 0%.
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Rick
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