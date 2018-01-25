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Китайці відкрили найвищий у
країні скляний міст (фото)

Китайці відкрили найвищий у країні скляний міст (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:57

Китайці відкрили найвищий у країні скляний міст (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє China Daily на своїй сторінці у Twitter.

Дивися повний текст Китайці відкрили найвищий у країні скляний міст (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:57

Дык... вот он какой!.. мост из хрувсталя... анжанерной конструкции... )
serg_vronsky
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