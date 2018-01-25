Про це повідомляє China Daily на своїй сторінці у Twitter.
Дивися повний текст Китайці відкрили найвищий у країні скляний міст (фото).
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Додано: Вів 13 бер, 2018 08:57
Китайці відкрили найвищий у країні скляний міст (фото)
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Дивися повний текст Китайці відкрили найвищий у країні скляний міст (фото).
Додано: Вів 13 бер, 2018 08:57
Дык... вот он какой!.. мост из хрувсталя... анжанерной конструкции... )
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