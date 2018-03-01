Операційна система Windows 10 в найближчому майбутньому може стати абсолютно безкоштовною
Дивися повний текст Windows 10 хочуть зробити безкоштовною.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 08:59
Windows 10 хочуть зробити безкоштовною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Windows 10 хочуть зробити безкоштовною.
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Natt і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|