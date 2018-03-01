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Windows 10 хочуть
зробити безкоштовною

Windows 10 хочуть зробити безкоштовною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:59

Windows 10 хочуть зробити безкоштовною

Пропонуємо до обговорення:
Операційна система Windows 10 в найближчому майбутньому може стати абсолютно безкоштовною

Дивися повний текст Windows 10 хочуть зробити безкоштовною.
R2
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