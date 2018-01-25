Про це він заявив на зустрічі з представниками вітчизняного та зарубіжного бізнесу.
Дивися повний текст Новий закон про валюту скасує контроль для операцій нижче 150 тисяч - Порошенко.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 09:01
Новий закон про валюту скасує контроль для операцій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий закон про валюту скасує контроль для операцій нижче 150 тисяч - Порошенко.
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:05
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