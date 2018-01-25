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Новий закон про валюту скасує
контроль для операцій...

Новий закон про валюту скасує контроль для операцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:01

Новий закон про валюту скасує контроль для операцій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на зустрічі з представниками вітчизняного та зарубіжного бізнесу.

Дивися повний текст Новий закон про валюту скасує контроль для операцій нижче 150 тисяч - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:01

Операции в 5,5-тыс$????
Перемога, однозначно(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:05

  Cris написав:Операции в 5,5-тыс$????
Перемога, однозначно(((

100 пенсий, мало?
Vint
 
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