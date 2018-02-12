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Дивися повний текст Вчені виявили алмаз з кристалами позаземного льоду всередині.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 09:03
Вчені виявили алмаз з кристалами позаземного льоду всередині
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені виявили алмаз з кристалами позаземного льоду всередині.
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:03
Насколько я помню из школы... алмазы образуются под землей под действием очень высокой температуры и давления.
Какой лёд?! Тем более внутри алмаза..
Хотя... это, наверное были "британские учёные" (тм)
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:06
Или... то, что показывает нам "MARVELL" - не фантазии и этот камень обронили крии с планеты Хала...
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:13
Плохо Вы учились в школе))) Алмаз- углерод. При "очень высокой температуре" и доступе кислорода, он просто сгорает. Для его формирования достаточно очень высокого давления. Как и получают искусственные алмазы.
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:55
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:58
вы ходили в школу.. ничего себе..за пять сек разобрались.. теперь можно ученых поучать
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:42
Я дико извиняюсь: а кто и как достал эти образцы с глубины 600 (!!!) км? Самая глубокая скважина - 11 км
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:45
Может извлекли из вулканических извержений
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