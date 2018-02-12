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Вчені виявили алмаз з кристалами
позаземного льоду всередині

Вчені виявили алмаз з кристалами позаземного льоду всередині
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:03

Вчені виявили алмаз з кристалами позаземного льоду всередині

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє авторитетний журнал Science

Дивися повний текст Вчені виявили алмаз з кристалами позаземного льоду всередині.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:03

Насколько я помню из школы... алмазы образуются под землей под действием очень высокой температуры и давления.
Какой лёд?! Тем более внутри алмаза..
Хотя... это, наверное были "британские учёные" (тм)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:06

Или... то, что показывает нам "MARVELL" - не фантазии и этот камень обронили крии с планеты Хала...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:13

  serg_vronsky написав:Насколько я помню из школы... алмазы образуются под землей под действием очень высокой температуры и давления.
Какой лёд?! Тем более внутри алмаза..
Хотя... это, наверное были "британские учёные" (тм)


Плохо Вы учились в школе))) Алмаз- углерод. При "очень высокой температуре" и доступе кислорода, он просто сгорает. Для его формирования достаточно очень высокого давления. Как и получают искусственные алмазы.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:55

  Cris написав: Плохо Вы учились в школе))) Алмаз- углерод. При "очень высокой температуре" и доступе кислорода, он просто сгорает. Для его формирования достаточно очень высокого давления. Как и получают искусственные алмазы.

Возможно, но... Речь идет о природном алмазе со льдом внутри.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:58

  serg_vronsky написав:Насколько я помню из школы... алмазы образуются под землей под действием очень высокой температуры и давления.
Какой лёд?! Тем более внутри алмаза..
Хотя... это, наверное были "британские учёные" (тм)


вы ходили в школу.. ничего себе..за пять сек разобрались.. теперь можно ученых поучать :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:42

Я дико извиняюсь: а кто и как достал эти образцы с глубины 600 (!!!) км? Самая глубокая скважина - 11 км
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:45

  gleb написав:Я дико извиняюсь: а кто и как достал эти образцы с глубины 600 (!!!) км? Самая глубокая скважина - 11 км

Может извлекли из вулканических извержений
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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