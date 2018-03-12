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Частка батьківщини: Україна
вимагає податки із...

Частка батьківщини: Україна вимагає податки із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:19

Частка батьківщини: Україна вимагає податки із...

Пропонуємо до обговорення:
ДФС нагадала українцям про те, що всі, хто отримував в 2017 році доходи з-за кордону, зобов'язані їх задекларувати.

Дивися повний текст Частка батьківщини: Україна вимагає податки із закордонних заробітків заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:19

Вони ,що з дуба впали?Люди батрачать за бугром бо дома немає заробітку їх там використовують за півціни,а своя влада теж вирішила обдерти щоб вже не вертались додому.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:29

Re: Частка батьківщини: Україна вимагає податки із...

Правильно, так их. Научим как родину любить, а иначе - в лагерную пыль.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:33

А шо там слепой траст?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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