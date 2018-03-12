ДФС нагадала українцям про те, що всі, хто отримував в 2017 році доходи з-за кордону, зобов'язані їх задекларувати.
Дивися повний текст Частка батьківщини: Україна вимагає податки із закордонних заробітків заробітчан.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 09:19
Частка батьківщини: Україна вимагає податки із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Частка батьківщини: Україна вимагає податки із закордонних заробітків заробітчан.
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:19
Вони ,що з дуба впали?Люди батрачать за бугром бо дома немає заробітку їх там використовують за півціни,а своя влада теж вирішила обдерти щоб вже не вертались додому.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:29
Re: Частка батьківщини: Україна вимагає податки із...
Правильно, так их. Научим как родину любить, а иначе - в лагерную пыль.
Прокремлевский тролль.
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