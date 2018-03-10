Якщо б відкриті торги стартували з діапазону у 900 МГц, оператори б не поспішали купувати діапазони на 2600 і 1800 Мгц.
Дивися повний текст 4G в Україні: Шимків розповів, чому стартували не з продажу діапазону у 900 МГц (відео).
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11
4G в Україні: Шимків розповів, чому стартували не з...
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Дивися повний текст 4G в Україні: Шимків розповів, чому стартували не з продажу діапазону у 900 МГц (відео).
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11
"Наша мета – залучити якомога більше коштів до бюджету" - тобто в кінцевому результаті - обдерти громадян якомога більше. Пане Шимків, після таких слів пора звільнятися з посади
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:14
Если емкости диапазона 900 хватает ("Если бы открытые торги стартовали с диапазона в 900 МГц, операторы не спешили бы покупать диапазоны на 2600 и 1800 МГц") - нафига забивать эфир еще и на 2600 и 1800? Чтобы потом долго и нудно разгребать под 5G, отбирая под надуманными предлогами честно купленные частоты?
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