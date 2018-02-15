При цьому його керівник Віктор Зайвенко не повідомив ніяких деталей про цілі, пояснивши збір відомостей бажанням їх аналізувати.
Дивися повний текст Нацбанк зацікавився українськими інкасаторами.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:40
Нацбанк зацікавився українськими інкасаторами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк зацікавився українськими інкасаторами.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:40
Видимость бурной деятельности от НБУ. Впрочем как всегда - "мы что-то делаем, что-то очень важное"(с)
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:11
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