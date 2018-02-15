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Нацбанк зацікавився
українськими інкасаторами

Нацбанк зацікавився українськими інкасаторами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:40

Нацбанк зацікавився українськими інкасаторами

Пропонуємо до обговорення:
При цьому його керівник Віктор Зайвенко не повідомив ніяких деталей про цілі, пояснивши збір відомостей бажанням їх аналізувати.

Дивися повний текст Нацбанк зацікавився українськими інкасаторами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:40

Видимость бурной деятельности от НБУ. Впрочем как всегда - "мы что-то делаем, что-то очень важное"(с)
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:11

  Omega написав:Видимость бурной деятельности от НБУ. Впрочем как всегда - "мы что-то делаем, что-то очень важное"(с)

И им важно, как много машин было куплено банками в 2017 году и сколько финучреждения планируют приобрести в 2018-ом.

Автодилеры пишут план продаж и попросили аналитику?
hodkonem36
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