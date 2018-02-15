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Нацбанк зацікавився українськими інкасаторами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:40
Пропонуємо до обговорення:
При цьому його керівник Віктор Зайвенко не повідомив ніяких деталей про цілі, пояснивши збір відомостей бажанням їх аналізувати.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:40
Видимость бурной деятельности от НБУ. Впрочем как всегда - "мы что-то делаем, что-то очень важное"(с)
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Omega
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:11
Omega написав:
Видимость бурной деятельности от НБУ. Впрочем как всегда - "мы что-то делаем, что-то очень важное"(с)
И им важно, как много машин было куплено банками в 2017 году и сколько финучреждения планируют приобрести в 2018-ом.
Автодилеры пишут план продаж и попросили аналитику?
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:17
ГСТУ 3975-2000
Xyjaрят промптом не читая.
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