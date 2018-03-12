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Безкоштовний автобус до
Броварів припинив роботу в...

Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:54

Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...

Пропонуємо до обговорення:
Безкоштовний автобус Бровари-Київ припинив свою роботу в день запуску, встигнувши зробити лише три рейси.

Дивися повний текст Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в перший же день.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:13

Re: Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...

бензин кончился
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Re: из Броваров в Киев

Всех перевезли.
И решили транспортную проблему Броваров.
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бред! какие донорские взносы, какие добровольные пожертвования пассажиров?
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