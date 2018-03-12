Безкоштовний автобус Бровари-Київ припинив свою роботу в день запуску, встигнувши зробити лише три рейси.
Дивися повний текст Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в перший же день.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:54
Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в перший же день.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:13
Re: Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...
бензин кончился
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:57
Re: из Броваров в Киев
Всех перевезли.
И решили транспортную проблему Броваров.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:31
бред! какие донорские взносы, какие добровольные пожертвования пассажиров?
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