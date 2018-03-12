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Безкоштовний автобус до
Броварів припинив роботу в...

Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:54

Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...

Пропонуємо до обговорення:
Безкоштовний автобус Бровари-Київ припинив свою роботу в день запуску, встигнувши зробити лише три рейси.

Дивися повний текст Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в перший же день.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:54

Рожденным ползать недоступны взлеты)
Shall
 
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кто-то очень не хочет терять чёрный нал с маршруток
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:13

Re: Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...

бензин кончился
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:41

Бабла.нет
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:57

Re: из Броваров в Киев

Всех перевезли.
И решили транспортную проблему Броваров.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:31

бред! какие донорские взносы, какие добровольные пожертвования пассажиров?
Polly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:58

Polly писал(а): бред!
правила хорошего тона гласят, что такие громкие утверждения требуют развернутых пояснений.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:36

antonivs3 А что тут не понятно? Добровольные пожертвования - это не для нашего общества - менталитет не тот. На автобусах ездят в основном социально незащищенные слои населения, которые экономят каждую копейку. Если написано "автобус БЕСПЛАТНЫЙ", значит бесплатный! К тому же заработная плата не водителя не должна зависеть от подаяний. Требовать оплатить проезд,я так понимаю, он не может(не имеет права), а горюче-смазочные? Проще в подземке жебрачить, чем целый день пахать за 20 грн. Такой развернутый ответ подходит?
andrey4y14
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:49

Re: развернуто

Согласно данным Фонда Порошенко, за период 2014-2016 годов он пожертвовал на благотворительность более 700 миллионов гривен.
sal
 
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