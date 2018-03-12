Безкоштовний автобус Бровари-Київ припинив свою роботу в день запуску, встигнувши зробити лише три рейси.
Дивися повний текст Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в перший же день.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:54
Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в перший же день.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:13
Re: Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...
бензин кончился
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:57
Re: из Броваров в Киев
Всех перевезли.
И решили транспортную проблему Броваров.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:31
бред! какие донорские взносы, какие добровольные пожертвования пассажиров?
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:58
Polly писал(а): бред!
правила хорошего тона гласят, что такие громкие утверждения требуют развернутых пояснений.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:36
antonivs3 А что тут не понятно? Добровольные пожертвования - это не для нашего общества - менталитет не тот. На автобусах ездят в основном социально незащищенные слои населения, которые экономят каждую копейку. Если написано "автобус БЕСПЛАТНЫЙ", значит бесплатный! К тому же заработная плата не водителя не должна зависеть от подаяний. Требовать оплатить проезд,я так понимаю, он не может(не имеет права), а горюче-смазочные? Проще в подземке жебрачить, чем целый день пахать за 20 грн. Такой развернутый ответ подходит?
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:49
Re: развернуто
Согласно данным Фонда Порошенко, за период 2014-2016 годов он пожертвовал на благотворительность более 700 миллионов гривен.
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