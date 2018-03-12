Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...

Додано: Вів 13 бер, 2018 15:44

sal написав: Согласно данным Фонда Порошенко , за период 2014-2016 годов он пожертвовал на благотворительность более 700 миллионов гривен. Согласно данным, за период 2014-2016 годов он пожертвовал на благотворительность более 700 миллионов гривен.

были выделены корпорацией

в рамках благотворительной помощи

корпорацией Рошен

переданное

от имени главы государства Петра Порошенко

благотворительной помощи корпорации "Рошен"

конкретные

приобретение

передача

без предусмотренного законом разрешения

на приобретение

передачу

"Деньги на приобретение снайперских винтовокукраинской армии. По информации, которая была предоставлена Администрации президента, из потраченных средств были оплачены все налоги", - заявили в АП.Для передачи оружия было заключено трехстороннее соглашение. В Администрации президента Украины заявили, чтоВС Украины вооружениеявляется частьюЭто к вопросу "слепого траста", разных карманов и его спонсорства. Раз.Два.Согласно их же данным, они закупалиснайперские армейские винтовки, а не просто выделили благотворительные деньги на военную амуницию, которую закупили и передали в МО.На мой взгляд, там чистая статья 263 УК (ношение, хранение,или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) -К тому же, порохобот олежко давеча вещал, что это не фонд, а вообще порошенко личные средства потратил, да и сам педро это пропиарил. А такая петрушка еще веселее смотритсяИ да, согласно УК такая схема не спасает.Без лицензии незаконно торговать оружием, а лицензииоружия у изготовителя оружия, у панамского офшора "корпорации Рошен", как и на- у порошенко, конечно же нетА теперь про автобусы...Тут вам не Эстония, сказали в Киевпастрансе.