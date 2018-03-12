Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...

"Деньги на приобретение снайперских винтовок были выделены корпорацией в рамках благотворительной помощи украинской армии. По информации, которая была предоставлена Администрации президента корпорацией Рошен, из потраченных средств были оплачены все налоги", - заявили в АП.
Для передачи оружия было заключено трехстороннее соглашение. В Администрации президента Украины заявили, что переданное ВС Украины вооружение от имени главы государства Петра Порошенко является частью благотворительной помощи корпорации "Рошен".
Это к вопросу "слепого траста", разных карманов и его спонсорства. Раз.
Два.
Согласно их же данным, они закупали конкретные снайперские армейские винтовки, а не просто выделили благотворительные деньги на военную амуницию, которую закупили и передали в МО.
На мой взгляд, там чистая статья 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) - от 8 до 12 лет.
К тому же, порохобот олежко давеча вещал, что это не фонд, а вообще порошенко личные средства потратил, да и сам педро это пропиарил. А такая петрушка еще веселее смотрится
И да, согласно УК такая схема не спасает.
Без лицензии незаконно торговать оружием, а лицензии на приобретение оружия у изготовителя оружия, у панамского офшора "корпорации Рошен", как и на передачу - у порошенко, конечно же нет
А теперь про автобусы... Тут вам не Эстония, сказали в Киевпастрансе.