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Безкоштовний автобус до
Броварів припинив роботу в...

Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:44

  sal написав:Согласно данным Фонда Порошенко, за период 2014-2016 годов он пожертвовал на благотворительность более 700 миллионов гривен.


"Деньги на приобретение снайперских винтовок были выделены корпорацией в рамках благотворительной помощи украинской армии. По информации, которая была предоставлена Администрации президента корпорацией Рошен, из потраченных средств были оплачены все налоги", - заявили в АП.

Для передачи оружия было заключено трехстороннее соглашение. В Администрации президента Украины заявили, что переданное ВС Украины вооружение от имени главы государства Петра Порошенко является частью благотворительной помощи корпорации "Рошен".

Это к вопросу "слепого траста", разных карманов и его спонсорства. Раз.

Два.
Согласно их же данным, они закупали конкретные снайперские армейские винтовки, а не просто выделили благотворительные деньги на военную амуницию, которую закупили и передали в МО.

На мой взгляд, там чистая статья 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) - от 8 до 12 лет.

К тому же, порохобот олежко давеча вещал, что это не фонд, а вообще порошенко личные средства потратил, да и сам педро это пропиарил. А такая петрушка еще веселее смотрится :mrgreen:

И да, согласно УК такая схема не спасает.

Зображення
Без лицензии незаконно торговать оружием, а лицензии на приобретение оружия у изготовителя оружия, у панамского офшора "корпорации Рошен", как и на передачу - у порошенко, конечно же нет 8)

А теперь про автобусы... :lol: Тут вам не Эстония, сказали в Киевпастрансе.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 00:10

лафа и шара обычно быстро заканчиваются
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 06:21

  Polly написав:бред! какие донорские взносы, какие добровольные пожертвования пассажиров?

Похоже это был извращённый метод отката :-) откат/взятку получили и следовательно маршрут сняли. возможно это разборки с маршрутками, звучит логично
dotster
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:57

  dotster написав:
  Polly написав:бред! какие донорские взносы, какие добровольные пожертвования пассажиров?

Похоже это был извращённый метод отката :-) откат/взятку получили и следовательно маршрут сняли. возможно это разборки с маршрутками, звучит логично


... и теперь готовятся к переброске освободившихся маршруток на Борисполь по той же схеме... След. "бесплатный маршрут" на Ирпень, Вишневое,.. (и так по всем "раскрученным" пригородам:)
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:59

А я бы ввел платные автобусы "повышенного комфорта". Только например не 5 грн а 20 грн: чтобы сидя можно было ехать а не как шпроты. Жаль что такого нет.
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:37

Какие бесплатные автобусы? Коммунизм вроде как отменили :)
Наверное случайно старый указ партии случайно на стол положили, а потом к вечеру спохватились!
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:22

  romio_33 написав:Какие бесплатные автобусы? Коммунизм вроде как отменили :)
Наверное случайно старый указ партии случайно на стол положили, а потом к вечеру спохватились!

Как ни странно бесплатные маршрутки торговых центров в Киеве и пригородах продолжают ходить. marshrutka.com.ua в поиске выбрать "бесплатный"

Ошибка киевпасстранса в том что на бесплатный автобус пускали всех безлимитно. Сделайте бесплатные билеты по штрихкоду из интернета или по чеку как в супермаркетах и все кому влом потратить время на печать билета или покупку на минимальную сумму автоматически отпадут.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:29

  vetalok написав:А я бы ввел платные автобусы "повышенного комфорта". Только например не 5 грн а 20 грн: чтобы сидя можно было ехать а не как шпроты. Жаль что такого нет.

Уже такое придумали. Такси называется
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:29

Polly

Под донорскими взносами подразуммевается: отдай почку и получи проездной на год.

Кто вообще мог до такого замысла додуматься???? В стране, где от элементарных, казалось бы, прямых обязанностей (налоги, коммуналка, армия, лицензионный контент) уклоняется очень приличная часть населения... Добровольные взносы????
max_us_ua
 
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  #<12
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