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Дарина Єресько: як відкрити
банківський рахунок IT-стартапу?

Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:55

Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?

Пропонуємо до обговорення:
У кожній країні свої умови і вимоги для відкриття і обслуговування банківського рахунку.

Дивися повний текст Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?.
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