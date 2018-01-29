У кожній країні свої умови і вимоги для відкриття і обслуговування банківського рахунку.
Дивися повний текст Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:55
Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?
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Дивися повний текст Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:57
papazina нах
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