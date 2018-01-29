У кожній країні свої умови і вимоги для відкриття і обслуговування банківського рахунку.
Дивися повний текст Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:55
Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:57
papazina нах
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:53
Что характерно такой вариант как сделать все это легально в Украине даже не рассматривается. А можно узнать почему?
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:09
Дарья, похоже, не смотрит "канал чесних новын", по-этому руководствуется реалиями. Кому из стартаперов интересны внезапные маски-шоу с отъемом оборудования в самый неожиданный момент?
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:32
В статье указаны варианты для тех, кто планирует или уже ведет свой бизнес за рубежом по разным причинам начиная от удобства работы с иностранными контрагентами до отсутствия валютных ограничений и более надежной финансовой системы. Думаю варианты работы с украинским бизнесом раскрыт детально другими специалистами в этой сфере.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:29
Ну этож никак не связано с тем что предоставление услуг по (давайте называть вещи своими именами) уходу от украинского налогообложения и украинского регулирования - это ваш бизнес?
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