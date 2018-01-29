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Дарина Єресько: як відкрити
банківський рахунок IT-стартапу?

Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:55

Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?

Пропонуємо до обговорення:
У кожній країні свої умови і вимоги для відкриття і обслуговування банківського рахунку.

Дивися повний текст Дарина Єресько: як відкрити банківський рахунок IT-стартапу?.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:53

Что характерно такой вариант как сделать все это легально в Украине даже не рассматривается. А можно узнать почему?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:09

  vitali_kalinin написав:Что характерно такой вариант как сделать все это легально в Украине даже не рассматривается. А можно узнать почему?

Дарья, похоже, не смотрит "канал чесних новын", по-этому руководствуется реалиями. Кому из стартаперов интересны внезапные маски-шоу с отъемом оборудования в самый неожиданный момент?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:32

  vitali_kalinin написав:Что характерно такой вариант как сделать все это легально в Украине даже не рассматривается. А можно узнать почему?

В статье указаны варианты для тех, кто планирует или уже ведет свой бизнес за рубежом по разным причинам начиная от удобства работы с иностранными контрагентами до отсутствия валютных ограничений и более надежной финансовой системы. Думаю варианты работы с украинским бизнесом раскрыт детально другими специалистами в этой сфере.
eresk-dasha
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:29

  eresk-dasha написав:
  vitali_kalinin написав:Что характерно такой вариант как сделать все это легально в Украине даже не рассматривается. А можно узнать почему?

В статье указаны варианты для тех, кто планирует или уже ведет свой бизнес за рубежом по разным причинам начиная от удобства работы с иностранными контрагентами до отсутствия валютных ограничений и более надежной финансовой системы. Думаю варианты работы с украинским бизнесом раскрыт детально другими специалистами в этой сфере.

Ну этож никак не связано с тем что предоставление услуг по (давайте называть вещи своими именами) уходу от украинского налогообложения и украинского регулирования - это ваш бизнес?
vitali_kalinin
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