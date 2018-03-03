Міністерство юстиції веде роботу зі створення в Україні автоматизованої системи арешту коштів боржників
Дивися повний текст Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть автоматично.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:05
Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть автоматично.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:05
останется мелочь - принудительно заставить всех открыть счета в банке, желательно государственном
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