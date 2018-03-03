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Особисті банківські рахунки
українців блокуватимуть...

Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:05

Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції веде роботу зі створення в Україні автоматизованої системи арешту коштів боржників

Дивися повний текст Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть автоматично.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:05

останется мелочь - принудительно заставить всех открыть счета в банке, желательно государственном
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:36

что то профанацией попахивает. Непонятно в чём,... но вкус есть
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:46

Значит как упростить процедуру прописки, так нет. Бюрократия по-полной. ЦНАПы без военкомата не прописывают, военкоматы без "300 гривен на АТО" тоже на учет не ставят и не снимают. Срать им на ЗУ "Про свободу передвижения" и прочее.
А как в карман залезть, так требованиями ЕС прикрываемся, и с бюрократией боремся...
Здобулы, бл... :evil: :evil:
Артём
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:17

Re: Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть...

Чиновники уверяют – этого требует от нас МВФ


Так наш президент считает, что МВФ нарушает суверенитет Украины и вмешивается во внутренние дела. (Правда, в том случае речь шла о требованиях к созданию Антикоррупционного суда). :mrgreen:
Чиновники отклоняются от "генеральной линии партии"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:31

то-то я думаю отчего резко в гору денежный агрегат м0 попер... А это оказывается, чтобы население не осталось без денег, если вдруг сбой произойдет и все счета украинцев окажутся заблокированными. Вирус "Петя" или "Для Пети", очень примитивный, ведь не зря тестировали летом.

Что касается "генеральной линии партии", то rjkz не правильно ее определил. А она, эта линия, очень даже и проста - не трожь активы власти, транжирь и отжимай активы пересичных!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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