Міністерство юстиції веде роботу зі створення в Україні автоматизованої системи арешту коштів боржників
Дивися повний текст Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть автоматично.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:05
Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть автоматично.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:05
останется мелочь - принудительно заставить всех открыть счета в банке, желательно государственном
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:46
Значит как упростить процедуру прописки, так нет. Бюрократия по-полной. ЦНАПы без военкомата не прописывают, военкоматы без "300 гривен на АТО" тоже на учет не ставят и не снимают. Срать им на ЗУ "Про свободу передвижения" и прочее.
А как в карман залезть, так требованиями ЕС прикрываемся, и с бюрократией боремся...
Здобулы, бл...
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:17
Re: Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть...
Так наш президент считает, что МВФ нарушает суверенитет Украины и вмешивается во внутренние дела. (Правда, в том случае речь шла о требованиях к созданию Антикоррупционного суда).
Чиновники отклоняются от "генеральной линии партии"?
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:31
то-то я думаю отчего резко в гору денежный агрегат м0 попер... А это оказывается, чтобы население не осталось без денег, если вдруг сбой произойдет и все счета украинцев окажутся заблокированными. Вирус "Петя" или "Для Пети", очень примитивный, ведь не зря тестировали летом.
Что касается "генеральной линии партии", то rjkz не правильно ее определил. А она, эта линия, очень даже и проста - не трожь активы власти, транжирь и отжимай активы пересичных!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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