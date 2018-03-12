Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть...
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У Вас военкомат 300 грн стребовал, а меня при попытке решить мелкий вопрос вообще тупо мобилизовал (февраль 2015). В тот же день. Так что все потуги нашего государства... Остается теперь все заработанные фрилансом деньги держать в молдавском банке, благо, недалеко
У моих соседей знакомому пришла повестка в 2015-м, он как сознательный гражданин пошел в военкомат объяснить, что под мобилизацию не подпадает ввиду наличия 3-х малолетних детей и открытой язвы. Вопчем из военкомата он домой не попал. Там-же и "забрили". На следующий день уже был на полигоне, а через неделю в АТО.
Знакомый в 2015 сходил в военкомат за справкой. Его сразу отправили на медкомиссию, которая была пройдена в автоматическом режиме за рекордные 5 минут, затем вручили повестку о мобилизации. Он подписывать отказался. Его долго склоняли всякими нехорошими словами, вызывали военного прокурора (вот клоуны, пока он не стал военнослужащим, военная прокуратура к нему отношения не имеет), статью пришить пытались. Потом рабочий день закончился и его из военкомата просто выгнали. Больше он туда ни ногой.