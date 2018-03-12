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Особисті банківські рахунки
українців блокуватимуть...

Особисті банківські рахунки українців блокуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:22

  rjkz написав:
  max_us_ua написав:Артём

У Вас военкомат 300 грн стребовал, а меня при попытке решить мелкий вопрос вообще тупо мобилизовал (февраль 2015). В тот же день. Так что все потуги нашего государства... Остается теперь все заработанные фрилансом деньги держать в молдавском банке, благо, недалеко


У моих соседей знакомому пришла повестка в 2015-м, он как сознательный гражданин пошел в военкомат объяснить, что под мобилизацию не подпадает ввиду наличия 3-х малолетних детей и открытой язвы. Вопчем из военкомата он домой не попал. Там-же и "забрили".
На следующий день уже был на полигоне, а через неделю в АТО.

Знакомый в 2015 сходил в военкомат за справкой. Его сразу отправили на медкомиссию, которая была пройдена в автоматическом режиме за рекордные 5 минут, затем вручили повестку о мобилизации. Он подписывать отказался. Его долго склоняли всякими нехорошими словами, вызывали военного прокурора (вот клоуны, пока он не стал военнослужащим, военная прокуратура к нему отношения не имеет), статью пришить пытались. Потом рабочий день закончился и его из военкомата просто выгнали. Больше он туда ни ногой.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:25

  phantom_systems написав:
  rjkz написав:
  max_us_ua написав:Артём

У Вас военкомат 300 грн стребовал, а меня при попытке решить мелкий вопрос вообще тупо мобилизовал (февраль 2015). В тот же день. Так что все потуги нашего государства... Остается теперь все заработанные фрилансом деньги держать в молдавском банке, благо, недалеко


У моих соседей знакомому пришла повестка в 2015-м, он как сознательный гражданин пошел в военкомат объяснить, что под мобилизацию не подпадает ввиду наличия 3-х малолетних детей и открытой язвы. Вопчем из военкомата он домой не попал. Там-же и "забрили".
На следующий день уже был на полигоне, а через неделю в АТО.

Знакомый в 2015 сходил в военкомат за справкой. Его сразу отправили на медкомиссию, которая была пройдена в автоматическом режиме за рекордные 5 минут, затем вручили повестку о мобилизации. Он подписывать отказался. Его долго склоняли всякими нехорошими словами, вызывали военного прокурора (вот клоуны, пока он не стал военнослужащим, военная прокуратура к нему отношения не имеет), статью пришить пытались. Потом рабочий день закончился и его из военкомата просто выгнали. Больше он туда ни ногой.


Медкомиссия за 5 минут?
Очевидно просто ограничились примерным подсчетом конечностей. :mrgreen:
rjkz
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