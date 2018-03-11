RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виробництво машин в Україні
зросло: скільки чого виготовили

Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:16

Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Дивися повний текст Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80740
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:16

В процентах гораздо красивее, чем в штуках.
dm_rodionov
 
Повідомлень: 86
З нами з: 09.02.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:28

Сміх і гріх! І заради цього "виробника" всі українці мають купувати авто найдороже на континенті??? Розберіть їх на металобрухт, дайте світовим концернам гарантії нормального ведення бізнесу і вони побудують нові нормальні автозаводи - дивіться досвід Словаччини і їх обсяги виробництва автомобілей. Половина Європи з нас сміється - поляки продали нам свій непортіб, а самі накупили нових машин - +40% в 2017 році до попереднього! Слава правлячій партії за нове життя!
oleg_lucenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Obval_Defoltovich, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українських сімей отримують субсидії 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 11 бер, 2018 13:03
33 1957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 12:03
Cler
4G в Україні: Шимків розповів, чому стартували не з...
R2 » Вів 13 бер, 2018 10:11
2 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 11:14
dm_rodionov
ЄС готовий надати Україні €1 мільярд у вигляді кредитів 1, 2, 3
R2 » Пон 12 бер, 2018 13:11
24 1308
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 07:09
Shram
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5182)
13.03.2018 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.