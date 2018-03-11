Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».
Дивися повний текст Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:16
Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:28
Сміх і гріх! І заради цього "виробника" всі українці мають купувати авто найдороже на континенті??? Розберіть їх на металобрухт, дайте світовим концернам гарантії нормального ведення бізнесу і вони побудують нові нормальні автозаводи - дивіться досвід Словаччини і їх обсяги виробництва автомобілей. Половина Європи з нас сміється - поляки продали нам свій непортіб, а самі накупили нових машин - +40% в 2017 році до попереднього! Слава правлячій партії за нове життя!
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