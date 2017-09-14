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Виробництво машин в Україні
зросло: скільки чого виготовили

Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:16

Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Дивися повний текст Виробництво машин в Україні зросло: скільки чого виготовили.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:16

В процентах гораздо красивее, чем в штуках.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:28

Сміх і гріх! І заради цього "виробника" всі українці мають купувати авто найдороже на континенті??? Розберіть їх на металобрухт, дайте світовим концернам гарантії нормального ведення бізнесу і вони побудують нові нормальні автозаводи - дивіться досвід Словаччини і їх обсяги виробництва автомобілей. Половина Європи з нас сміється - поляки продали нам свій непортіб, а самі накупили нових машин - +40% в 2017 році до попереднього! Слава правлячій партії за нове життя!
oleg_lucenko
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:22

oleg_lucenko

Як Вам сказати...Колись у Херсоні складали Опелі. Одна моя знайома працівниця митниці прийшла туди, видала якийсь припис, завод закрився. Як думаєте, скільки років має минути, щоб інвестори про ту дівчину забули?
max_us_ua
 
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