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Дивися повний текст В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка).
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:24
В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка).
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:24
..купить валюту по б/н БЕЗ указания номера контракта/контрагента и т.п... ПРОСТО купить и положить на счет в банке//"под матрац" - также смогу на свое юр.лицо?!..в любой момент конвертировать купленные долл в евро/юань/вьетнам донги//молдовские леи.. тоже смогу?!...
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