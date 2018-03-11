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В НБУ розповіли, що дасть закон
"Про валюту" (інфографіка)

В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:24

В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці регулятра у facebook.

Дивися повний текст В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:24

..купить валюту по б/н БЕЗ указания номера контракта/контрагента и т.п... ПРОСТО купить и положить на счет в банке//"под матрац" - также смогу на свое юр.лицо?!..в любой момент конвертировать купленные долл в евро/юань/вьетнам донги//молдовские леи.. тоже смогу?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:38

может стоит начать с отмены принудительной продажи доллара?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:21

а когда можно будет купить в приват24 доллары? зачем нужен вообще этот дурацкий запрет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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