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В НБУ розповіли, що дасть закон
"Про валюту" (інфографіка)

В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:24

В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці регулятра у facebook.

Дивися повний текст В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:24

..купить валюту по б/н БЕЗ указания номера контракта/контрагента и т.п... ПРОСТО купить и положить на счет в банке//"под матрац" - также смогу на свое юр.лицо?!..в любой момент конвертировать купленные долл в евро/юань/вьетнам донги//молдовские леи.. тоже смогу?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:38

может стоит начать с отмены принудительной продажи доллара?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:21

а когда можно будет купить в приват24 доллары? зачем нужен вообще этот дурацкий запрет?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:20

  RomanTik написав:а когда можно будет купить в приват24 доллары? зачем нужен вообще этот дурацкий запрет?

Да, только в Приват24. Специально делают именно для этого. Все спят и думают про Приват24. Приват24 - это пуп мира, колыбель цивилизации и просто критически важная вещь. Приват 24 - это основа банкинга украины. Да здравствует Приват24!

Ура, товарищи! Ура!
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:24

  maestro71 написав:..купить валюту по б/н БЕЗ указания номера контракта/контрагента и т.п... ПРОСТО купить и положить на счет в банке//"под матрац" - также смогу на свое юр.лицо?!..в любой момент конвертировать купленные долл в евро/юань/вьетнам донги//молдовские леи.. тоже смогу?!...

По идее, да. А по факту посмотрим.

Дело в том, что принятие этого закона требует ЕС. Там очередная финансовая помощь и еще какие-то плюшки, вот они и вынуждены его принять.

На самом деле, они боятся подобной либерализации, т.к. не известно смогут ли удержать ситуацию. Хотя это справедливо для любой кардинальной реформы.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:11

  myshapiton написав: Да, только в Приват24. Специально делают именно для этого. Все спят и думают про Приват24. Приват24 - это пуп мира, колыбель цивилизации и просто критически важная вещь. Приват 24 - это основа банкинга украины. Да здравствует Приват24! Ура, товарищи! Ура!

показали свою глупость? можете взять с полки пирожок.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:07

  RomanTik написав:
  myshapiton написав: Да, только в Приват24. Специально делают именно для этого. Все спят и думают про Приват24. Приват24 - это пуп мира, колыбель цивилизации и просто критически важная вещь. Приват 24 - это основа банкинга украины. Да здравствует Приват24! Ура, товарищи! Ура!

показали свою глупость? можете взять с полки пирожок.

показал твою глупость
myshapiton
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