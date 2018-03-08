За останні 2 роки сім'я Олександра та Галини Герег інвестувала в аграрний бізнес 150 млн доларів.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:54
За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів
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Дивися повний текст За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів.
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