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За 2 роки Гереги купили агроактивів
на 150 мільйонів доларів

За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:54

За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів

Пропонуємо до обговорення:
За останні 2 роки сім'я Олександра та Галини Герег інвестувала в аграрний бізнес 150 млн доларів.

Дивися повний текст За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів.
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