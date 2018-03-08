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За 2 роки Гереги купили агроактивів
на 150 мільйонів доларів

За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:54

За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів

Пропонуємо до обговорення:
За останні 2 роки сім'я Олександра та Галини Герег інвестувала в аграрний бізнес 150 млн доларів.

Дивися повний текст За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів.
R2
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Где антикоррупционое бюро?????????????????
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:54

Re: регионы

Куда смотрят нац.дружинники???
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:03

  sal написав:Куда смотрят нац.дружинники???

Зимой в поле даже с факелом не так тепло и зрителей немаэ
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:54

А крепостных скоро делить будут ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:59

Вот ещё один "стартапер"

Косюк покупает французскую птицеферму
"Мироновский хлебопродукт" ведет переговоры о приобретении французской птицеводческой фирмы "Doux". Украинская агропромышленная группа "Мироновский хлебопродукт" ведет переговоры о приобретении убыточной французской птицеводческой фирмы "Doux". Об этом сообщает Reuters. "Doux" контролирует французский сельскохозяйственный кооператив "Terrena", который два года назад приобрел контрольный пакет акций, но столкнулся с постоянными убытками, связанными с конкуренцией со стороны более дешевой бразильской курицы на ключевых ближневосточных рынках. МХП представил предложение о поглощении в орган по реструктуризации правительства Франции. Переговоры с акционерами "Doux" и французскими властями продолжаются. В МХП не раскрывают детали переговоров, но опровергли сообщения прессы, что почти половина из 1200 сотрудников "Doux" будет сокращена. В "Terrena" заявили, что "Doux" теряла около 35 млн евро в год течение последних двух лет, а потребности в инвестициях для реорганизации бизнес-модели компании достигают 100 млн евро. Французская компания подала заявление о банкротстве в 2012 году после того, как отказ от экспортных субсидий Европейского союза подорвал ее прибыльность.


https://www.stockworld.com.ua/ru/news/kosiuk-pokupaiet-frantsuzskuiu-ptitsiefiermu
Всё IMHO
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