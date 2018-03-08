За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
"Мироновский хлебопродукт" ведет переговоры о приобретении французской птицеводческой фирмы "Doux". Украинская агропромышленная группа "Мироновский хлебопродукт" ведет переговоры о приобретении убыточной французской птицеводческой фирмы "Doux". Об этом сообщает Reuters. "Doux" контролирует французский сельскохозяйственный кооператив "Terrena", который два года назад приобрел контрольный пакет акций, но столкнулся с постоянными убытками, связанными с конкуренцией со стороны более дешевой бразильской курицы на ключевых ближневосточных рынках. МХП представил предложение о поглощении в орган по реструктуризации правительства Франции. Переговоры с акционерами "Doux" и французскими властями продолжаются. В МХП не раскрывают детали переговоров, но опровергли сообщения прессы, что почти половина из 1200 сотрудников "Doux" будет сокращена. В "Terrena" заявили, что "Doux" теряла около 35 млн евро в год течение последних двух лет, а потребности в инвестициях для реорганизации бизнес-модели компании достигают 100 млн евро. Французская компания подала заявление о банкротстве в 2012 году после того, как отказ от экспортных субсидий Европейского союза подорвал ее прибыльность.