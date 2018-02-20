В Україні хочуть встановити ще один мораторій
Дивися повний текст ВР пропонує заборонити відключати світло і газ за комунальні борги.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19
ВР пропонує заборонити відключати світло і газ за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР пропонує заборонити відключати світло і газ за комунальні борги.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19
Халявщики з ВР свято вірять, що енергоресурси- Божий дар і щоб їх поставляти, постачальник платити не зобов"язаний???
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