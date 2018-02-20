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ВР пропонує заборонити
відключати світло і газ за...

ВР пропонує заборонити відключати світло і газ за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19

ВР пропонує заборонити відключати світло і газ за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть встановити ще один мораторій

Дивися повний текст ВР пропонує заборонити відключати світло і газ за комунальні борги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19

Халявщики з ВР свято вірять, що енергоресурси- Божий дар і щоб їх поставляти, постачальник платити не зобов"язаний???
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:27

Так может поступить проще - отменить оплату коммунальных счетов?
Polly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:37

вибори вибори - депутати ...)
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:12

больше ада!
r_skrypnik
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