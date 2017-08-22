Міністерство енергетики прийняло рішення про скасування режиму газової економії в Україні з 7 березня
Дивися повний текст Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:38
Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію
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Дивися повний текст Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:38
На мой взгляд , Украина это единственная страна в мире , где так много пишут и говорят о газе.
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:13
Re: Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію
Коли вони вже прикрутять, хоч на пару градусів - задрала ця духота в квартирі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:42
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:18
Re: Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію
Ага, тож я дивлюсь, що вікно на першому поверсі на провітрювання відкрите.
Достатньо поставити нормальні євровікна, як у мене, і зразу спека в квартирі. В моєму стояку з 9 тільки 2 не поставили. Один не хоче, другим, багатодітним, немає за що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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