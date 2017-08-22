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Газова війна: пора оголошувати
енергетичну мобілізацію

Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:38

Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики прийняло рішення про скасування режиму газової економії в Україні з 7 березня

Дивися повний текст Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:38

На мой взгляд , Украина это единственная страна в мире , где так много пишут и говорят о газе.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:13

Re: Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію

Коли вони вже прикрутять, хоч на пару градусів - задрала ця духота в квартирі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:42

  lapay написав:Коли вони вже прикрутять, хоч на пару градусів - задрала ця духота в квартирі.

Вертикальная разводка? На нижних этажах другого мнения. Там батареи как у "старої баби _опа" и температура в морозы не выше 15-16 в квартирах.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:18

Re: Газова війна: пора оголошувати енергетичну мобілізацію

  Ragnar написав:Вертикальная разводка? На нижних этажах другого мнения. Там батареи как у "старої баби _опа" и температура в морозы не выше 15-16 в квартирах.

Ага, тож я дивлюсь, що вікно на першому поверсі на провітрювання відкрите. :)
Достатньо поставити нормальні євровікна, як у мене, і зразу спека в квартирі. В моєму стояку з 9 тільки 2 не поставили. Один не хоче, другим, багатодітним, немає за що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:30

  lapay написав: Ага, тож я дивлюсь, що вікно на першому поверсі на провітрювання відкрите. Достатньо поставити нормальні євровікна, як у мене, і зразу спека в квартирі. В моєму стояку з 9 тільки 2 не поставили. Один не хоче, другим, багатодітним, немає за що.

Стоит новая столярка с европакетом, фасад утеплен, но если прикоснуться к батарее, то она температуры летней воды, не выше. Как-то так. Эффективность распределения тепла на лицо - одним качагарят как в Ташкенте, другим топят как в погребе. Обязали б ДТЭК и Ко поставить поквартирные счетчики, так рыжий бы быстро зачухал репу как эффективнее работать, а не только считать профит от Роттердам+.
Ragnar
 
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