Пенсійний фонд України запустив сайт, який дозволить українцям дізнатися свій робочий стаж і перевірити пенсійні нарахування.
Дивися повний текст Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:57
Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет.
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:07
Re: Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інте
Почему в будущем времени - и так давным давно можно посмотреть
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