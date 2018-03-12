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Українці зможуть перевірити
свій робочий стаж через інтернет

Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:57

Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України запустив сайт, який дозволить українцям дізнатися свій робочий стаж і перевірити пенсійні нарахування.

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R2
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м? ссылка?
arheops
 
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http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer
sbrg2015
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:07

Re: Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інте

Почему в будущем времени - и так давным давно можно посмотреть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:15

..проверил, работает...но!.. поа вижу только свои з/п // начисленияза все трудовые гды.. но!.. нифига не показывает в итоге - на КАКУЮ пенсию от государства при этом могу расчитывать?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:38

У нас формула довольно проста. Каждый может высчитать свою будущую пенсию на данный момент довольно точно. Берется годовая зарплата , делится на 12 , получаем среднюю за месяц. Потом из этой средней 2% это где то столько сколько вы заработали за данный год. Всё!
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:54

  repulse1815 написав:У нас формула довольно проста. Каждый может высчитать свою будущую пенсию на данный момент довольно точно. Берется годовая зарплата , делится на 12 , получаем среднюю за месяц. Потом из этой средней 2% это где то столько сколько вы заработали за данный год. Всё!

Формула есть на сайте ПФ, и она совсем другая, не пишите глупости
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:50

А шо, реально хтось поперся вводити свої ключі на сайті, де навіть SSL нема?
taras_orel
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:51

И не забываем лозунг ПФУ "с каждого по возможности, каждому пенсионеру по морде...."
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