Пенсійний фонд України запустив сайт, який дозволить українцям дізнатися свій робочий стаж і перевірити пенсійні нарахування.
Дивися повний текст Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:57
Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет.
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:07
Re: Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інте
Почему в будущем времени - и так давным давно можно посмотреть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:15
..проверил, работает...но!.. поа вижу только свои з/п // начисленияза все трудовые гды.. но!.. нифига не показывает в итоге - на КАКУЮ пенсию от государства при этом могу расчитывать?!...
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:38
У нас формула довольно проста. Каждый может высчитать свою будущую пенсию на данный момент довольно точно. Берется годовая зарплата , делится на 12 , получаем среднюю за месяц. Потом из этой средней 2% это где то столько сколько вы заработали за данный год. Всё!
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:54
Формула есть на сайте ПФ, и она совсем другая, не пишите глупости
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:50
А шо, реально хтось поперся вводити свої ключі на сайті, де навіть SSL нема?
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:51
И не забываем лозунг ПФУ "с каждого по возможности, каждому пенсионеру по морде...."
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