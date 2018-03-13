Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:33

maestro71

Как-то Гройсман, комментируя пенсионную реформу, по Фрейду оговорился, что когда-то пенсионного фонда не станет (или не будет, не суть). Как бы вот Вам и ответили онлайн, какая у Вас будет пенсия
max_us_ua
 
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