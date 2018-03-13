Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет

maestro71
Как-то Гройсман, комментируя пенсионную реформу, по Фрейду оговорился, что когда-то пенсионного фонда не станет (или не будет, не суть). Как бы вот Вам и ответили онлайн, какая у Вас будет пенсия
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Додано: Чет 15 бер, 2018 01:33
maestro71
Как-то Гройсман, комментируя пенсионную реформу, по Фрейду оговорился, что когда-то пенсионного фонда не станет (или не будет, не суть). Как бы вот Вам и ответили онлайн, какая у Вас будет пенсия
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