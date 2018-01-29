Про це йдеться в ухвалі суду №826/15685/16 від 27 лютого.
Дивися повний текст Суд остаточно підтвердив незаконність визнання банкрутом одного з банків.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:48
Суд остаточно підтвердив незаконність визнання банкрутом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд остаточно підтвердив незаконність визнання банкрутом одного з банків.
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:09
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