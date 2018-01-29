RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд остаточно підтвердив
незаконність визнання банкрутом...

Суд остаточно підтвердив незаконність визнання банкрутом...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:48

Суд остаточно підтвердив незаконність визнання банкрутом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в ухвалі суду №826/15685/16 від 27 лютого.

Дивися повний текст Суд остаточно підтвердив незаконність визнання банкрутом одного з банків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80750
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:48

Ну, и?...
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 26.06.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:09

  serg_vronsky написав:Ну, и?...


и все. вернете хозяину банка то , что у него украли.
yarg
 
Повідомлень: 18358
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:11

И шо Теперь?))
Moimir
 
Повідомлень: 395
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міністр фінансів підтвердив, що ЄС скасував проект...
R2 » Чет 22 лют, 2018 09:06
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 10:04
sal
Ryanair підтвердив вихід на український ринок
R2 » Чет 15 лют, 2018 14:29
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 14:29
Тракторист
"Антонов" підтвердив, що співпрацюватиме з Росією 1, 2, 3
R2 » П'ят 03 лис, 2017 15:48
20 1512
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 16:44
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14937)
13.03.2018 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron