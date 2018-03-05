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Петренко назвав ще одну причину,
через яку неплатників...

Петренко назвав ще одну причину, через яку неплатників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:10

Петренко назвав ще одну причину, через яку неплатників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні Центрального штабу Міністерства юстиції заявив міністр Павло Петренко, передає прес-служба Мін'юсту.

Дивися повний текст Петренко назвав ще одну причину, через яку неплатників аліментів можуть притягнути до відповідальності.
R2
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Идиоты!
Moimir
 
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Вижу как наяву.
В молодой семье после 2018-го...
Жена с улыбкой молодому супругу
- Милый, может заведем маленького?
- Та ну его на! Потом всю жизнь на одни алименты впахивать придется
antey1969
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