Про це на засіданні Центрального штабу Міністерства юстиції заявив міністр Павло Петренко, передає прес-служба Мін'юсту.
Дивися повний текст Петренко назвав ще одну причину, через яку неплатників аліментів можуть притягнути до відповідальності.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:10
Петренко назвав ще одну причину, через яку неплатників...
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Дивися повний текст Петренко назвав ще одну причину, через яку неплатників аліментів можуть притягнути до відповідальності.
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:05
Вижу как наяву.
В молодой семье после 2018-го...
Жена с улыбкой молодому супругу
- Милый, может заведем маленького?
- Та ну его на! Потом всю жизнь на одни алименты впахивать придется
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:32
Не всю жизнь, а до совершеннолетия. И если он не собирается уходить из семьи - заплатить придется намного больше.... В любом случае надо на себя брать ответственность, а не как Ржевскому - нравится только сам процесс...
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