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У Міносвіти хочуть навчити
студентів і вчених...

У Міносвіти хочуть навчити студентів і вчених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39

У Міносвіти хочуть навчити студентів і вчених...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти хочуть розширити кількість бізнес-інкубаторів при вузах, щоб студенти і вчені мали можливість навчитися втілювати в бізнес результати своїх досліджень та ідеї

Дивися повний текст У Міносвіти хочуть навчити студентів і вчених комерціалізувати свої ідеї.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39

Мозги лучше бы себе расширили и бюджет не проедали бесталку !
vasia_fin
 
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