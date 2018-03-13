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У Міносвіти хочуть навчити студентів і вчених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти хочуть розширити кількість бізнес-інкубаторів при вузах, щоб студенти і вчені мали можливість навчитися втілювати в бізнес результати своїх досліджень та ідеї
Дивися повний текст У Міносвіти хочуть навчити студентів і вчених комерціалізувати свої ідеї
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39
Мозги лучше бы себе расширили и бюджет не проедали бесталку !
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