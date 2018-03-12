Про це свідчать дані фінансової звітності на сайті Національного банку України.
Дивися повний текст Приватбанк отримав багатомільярдний прибуток.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39
Приватбанк отримав багатомільярдний прибуток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк отримав багатомільярдний прибуток.
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39
..либо у автора статьи с логикой серьезные проблемы, либо.. ?!...откуда предположение, что получив за первые два (!!) месяца года прибыль в 5млрд грн, - возможен убыток в десятки млрд, лишь на том основании, что годом ранее случилось это.. или ОПЯТЬ есть что УЦЕНИВАТЬ на десятки лярдов залогового имущества (читай - украденного Беней и Ко?!)
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:22
вполне возможно что у автора все ок с логикой, а вот у руководителей и выгодополучателей Привата свое понимание управления госструктурой, когда путают "свою шерсть с государственной"
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