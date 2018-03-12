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Приватбанк отримав
багатомільярдний прибуток

Приватбанк отримав багатомільярдний прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39

Приватбанк отримав багатомільярдний прибуток

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані фінансової звітності на сайті Національного банку України.

Дивися повний текст Приватбанк отримав багатомільярдний прибуток.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39

..либо у автора статьи с логикой серьезные проблемы, либо.. ?!...откуда предположение, что получив за первые два (!!) месяца года прибыль в 5млрд грн, - возможен убыток в десятки млрд, лишь на том основании, что годом ранее случилось это.. или ОПЯТЬ есть что УЦЕНИВАТЬ на десятки лярдов залогового имущества (читай - украденного Беней и Ко?!)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:22

  maestro71 написав:..либо у автора статьи с логикой серьезные проблемы, либо.. ?!...откуда предположение, что получив за первые два (!!) месяца года прибыль в 5млрд грн, - возможен убыток в десятки млрд, лишь на том основании, что годом ранее случилось это.. или ОПЯТЬ есть что УЦЕНИВАТЬ на десятки лярдов залогового имущества (читай - украденного Беней и Ко?!)

вполне возможно что у автора все ок с логикой, а вот у руководителей и выгодополучателей Привата свое понимание управления госструктурой, когда путают "свою шерсть с государственной"
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:49

вся прибыль получена от НБУ в виде рефинансирования или?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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