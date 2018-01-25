Китайська нафто-сервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co почала буріння свердловини в Полтавській області на замовлення Укргазвидобування.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:42
Китайці почали буріння в Полтавській області
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Дивися повний текст Китайці почали буріння в Полтавській області.
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:42
..шо вы там курите?! - бурение скважин в Украине по заказу//контракту с ГАЗПРОМом?!...
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:39
Поживем - увидим. Пол-года не прошло, как нам все уши прожужжали о том, что китайцы будут строить нам метро на Троещину. Пока не видать. Правда, скважины в Полтавской области широкой публике не так видны, как новая ветка метро в Киеве.
Просто, за три с половиной года уже как-то привык делить все анонсированные "перемоги" на 10
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:49
Чудненько. Совсем скоро китайцы будут пахать, сеять и собирать урожай в Украине, причем на своей земле. так держать .....
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