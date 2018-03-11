Китайська нафто-сервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co почала буріння свердловини в Полтавській області на замовлення Укргазвидобування.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:42
Китайці почали буріння в Полтавській області
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Дивися повний текст Китайці почали буріння в Полтавській області.
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:42
..шо вы там курите?! - бурение скважин в Украине по заказу//контракту с ГАЗПРОМом?!...
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:39
Поживем - увидим. Пол-года не прошло, как нам все уши прожужжали о том, что китайцы будут строить нам метро на Троещину. Пока не видать. Правда, скважины в Полтавской области широкой публике не так видны, как новая ветка метро в Киеве.
Просто, за три с половиной года уже как-то привык делить все анонсированные "перемоги" на 10
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:49
Чудненько. Совсем скоро китайцы будут пахать, сеять и собирать урожай в Украине, причем на своей земле. так держать .....
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:13
зачем понадобились китайцы для добычи газа в собственной стране, кто-то знает реальные причины?
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:34
Jack Reacher, відповідь відома. Сервісні послуги для буріння свердловин - нормальна і розповсюджена практика. В України нема обладнання для буріння на 5 км, купувати його - дорого і непотрібно для кількох десятків свердловин.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:35
antey1969, а вам і не треба нічого бачити. Можна подумати, ви відстежуєте свердловини, пробурені Укргазвидобуванням самостійно. Для обивателя важливо, що завдяки цим свердловинам Укргазвидобування збільшило видобуток в минулому році на 645 млн куб. м.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:50
нужно провести экспертизу, настоящие ли китайцы или это писклявые буряты.
возможно все описки/оговорки перестанут ими быть.
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