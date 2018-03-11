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Китайці почали буріння
в Полтавській області

Китайці почали буріння в Полтавській області
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:42

Китайці почали буріння в Полтавській області

Пропонуємо до обговорення:
Китайська нафто-сервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co почала буріння свердловини в Полтавській області на замовлення Укргазвидобування.

Дивися повний текст Китайці почали буріння в Полтавській області.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:42

..шо вы там курите?! - бурение скважин в Украине по заказу//контракту с ГАЗПРОМом?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:42

С "Газпромом"?! Круто.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:42

С "Газпромом"?! Круто. По Фрейду...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:39

Поживем - увидим. Пол-года не прошло, как нам все уши прожужжали о том, что китайцы будут строить нам метро на Троещину. Пока не видать. Правда, скважины в Полтавской области широкой публике не так видны, как новая ветка метро в Киеве.
Просто, за три с половиной года уже как-то привык делить все анонсированные "перемоги" на 10
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:49

Чудненько. Совсем скоро китайцы будут пахать, сеять и собирать урожай в Украине, причем на своей земле. так держать .....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:13

зачем понадобились китайцы для добычи газа в собственной стране, кто-то знает реальные причины?
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:34

Jack Reacher, відповідь відома. Сервісні послуги для буріння свердловин - нормальна і розповсюджена практика. В України нема обладнання для буріння на 5 км, купувати його - дорого і непотрібно для кількох десятків свердловин.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:35

antey1969, а вам і не треба нічого бачити. Можна подумати, ви відстежуєте свердловини, пробурені Укргазвидобуванням самостійно. Для обивателя важливо, що завдяки цим свердловинам Укргазвидобування збільшило видобуток в минулому році на 645 млн куб. м.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:50

нужно провести экспертизу, настоящие ли китайцы или это писклявые буряты.
возможно все описки/оговорки перестанут ими быть.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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