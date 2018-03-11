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Китайці почали буріння
в Полтавській області

Китайці почали буріння в Полтавській області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:57

Re: Китайці почали буріння в Полтавській області

  antonivs3 написав:нужно провести экспертизу, настоящие ли китайцы или это писклявые буряты.
возможно все описки/оговорки перестанут ими быть.

Після спецподатку на ватанів в розмірі 1,5%. Щоб було на що зраду перевіряти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:21

  Sharpe написав:antey1969, а вам і не треба нічого бачити. Можна подумати, ви відстежуєте свердловини, пробурені Укргазвидобуванням самостійно. Для обивателя важливо, що завдяки цим свердловинам Укргазвидобування збільшило видобуток в минулому році на 645 млн куб. м.

Я вобщем-то описывал, что случилось с "контрактом" метро на Троещину и провел аналогии.
Увеличило? Угу-угу... что-то я в платежках на газ и отопление никак этого не ощутил. А от того, на сколько больше у прикорытных кабанчиков ушло в офшор мне ни холодно ни жарко
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:38

antonivs3, а не має значення, китайці чи алеути. Головне щоб справжніми були бурові установки, які вони привезли. У бурятів таких нема за визначенням.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:42

antey1969, ви явно не розумієте значення цифр у ваших платіжках за газ. А вам варто було б радіти, що цифри в цих платіжках не збільшилися. А нам (не вам - ви явний зрадофіл, і радіти вам взагалі не слід) треба радіти з того, що в Україні зростає видобуток газу. І, відповідно, зменшується частка імпортного газу в структурі споживання.
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Бурятов всех на дамбасе наши войка постреляли, так что 100% китайцы
Cytb
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:56

газ подешевеет или хотя бы не будет дорожать? нет? ну тогда радуйтесь этой перемоге без меня.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:36

  lapay написав:
  antonivs3 написав:нужно провести экспертизу, настоящие ли китайцы или это писклявые буряты.
возможно все описки/оговорки перестанут ими быть.

Після спецподатку на ватанів в розмірі 1,5%. Щоб було на що зраду перевіряти. :)

нюх на вату дар Божий, в этом его небесная сила, потому-то его с одной стороны не пропьешь, с другой даже за спецденьги не купишь.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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